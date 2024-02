Tentano di promuovere la guida sicura, ma si dimenticano di indossare le cinture di sicurezza

In un video per la sicurezza alla guida, le attrici non indossano le cinture di sicurezza. Profilo X del Ministero dei Trasporti italiano

Un video che vuole promuovere la guida sicura in Italia sta attirando molta attenzione. Questo perché le attrici che si vedono nel filmato, che intende incoraggiare i giovani automobilisti a mettere da parte il cellulare, non indossano le cinture di sicurezza.

Il video, prodotto per il Ministero dei Trasporti italiano, mostra quattro giovani donne che prendono l'auto per dare il via alla loro serata di festa. All'improvviso una di loro mostra alle altre un video sul suo cellulare.

Alla conducente vengono date due possibilità: guardare il video subito o più tardi, quando non è più al volante. Se sceglie di guardare immediatamente il filmato, la vettura si schianta. Se invece decide di guardarlo più tardi, l'incidente viene evitato.

Un importante messaggio sull'uso del cellulare per chi è alla guida, quindi.

Non fosse però che gli spettatori hanno subito notato un problema. E non solo loro. Anche la politica Giulia Pastorella, che ha voluto avvisare Matteo Salvini: «Ministro, le ragazze si sono dimenticate la cintura! Lei che è attento anche al casco sui monopattini, dica loro qualcosa!», ha scritto su X (ex Twitter).

Nella nuova campagna del @mitgov_it nessuna delle persone ritratte indossa la cintura di sicurezza. Il fatto che non se ne sia accorto proprio nessuno prima di approvarlo mi fa venire molti dubbi. https://t.co/vI4lIrjAiT — Giulia Pastorella (@PastorellaGiu) February 21, 2024

Salvini è il vicepremier responsabile dei trasporti e all'inizio della campagna elettorale aveva scritto su X: «Prendi l'unica decisione possibile, perché è in gioco la tua vita e quella degli altri».

Il Ministero dei Trasporti ammette un «possibile errore»

Interpellato dall'agenzia di stampa AFP, il Ministero dei Trasporti italiano ha ammesso un «possibile errore» nella campagna. L'obiettivo era quello di attirare l'attenzione sulle tre principali cause di incidenti che coinvolgono i giovani conducenti: l'uso degli smartphone, la velocità eccessiva e il consumo di alcol o droghe.

Ecco il video:

Fai l’unica scelta possibile. Perché ne va della Vita, tua e degli altri.



È questo il messaggio che il @mitgov_it ha fatto partire con una campagna sulla sicurezza stradale, che ha come obiettivo la sensibilizzazione di chi si mette al volante, in particolare i più giovani, per… pic.twitter.com/r2V8BBwq8y — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) February 20, 2024

ATS / red