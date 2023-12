Una 20enne ha dovuto farsi rimuovere centinaia di calcoli renali

Alla giovane donna sono stati rimossi centinaia di calcoli renali. Screenshot ETtoday

I medici hanno scoperto centinaia di calcoli nei reni di una 20enne taiwanese. La causa potrebbe essere il fatto che, secondo quanto riferito, la giovane «non amava bere acqua», ma solo bubble tea, una bevanda a base di tè a cui vengono aggiunte delle perline di tapioca.

Hai fretta? blue News riassume per te Una donna taiwanese di 20 anni ha avuto febbre e dolori alla schiena per una settimana.

L'ecografia ha rivelato che aveva centinaia di calcoli nei reni, che hanno dovuto essere rimossi chirurgicamente.

Uno dei motivi potrebbe essere l'eccessivo consumo di tè freddo e zero di acqua. Mostra di più

La taiwanese Xiao Yu è stata ricoverata in ospedale con febbre e dolori alla schiena, sintomi che ha dovuto sopportare per un'intera settimana.

L'ecografia ha rivelato qualcosa di sorprendente: i medici hanno notato che la 20enne aveva i reni gravemente ingrossati. Al loro interno c'erano centinaia di calcoli, che sembravano «piccoli panini al vapore». Responsabili di questo fenomeno potrebbero essere il consumo eccessivo di tè freddo e la rinuncia a bere acqua.

Come riporta la società di stampa locale «EToday», la giovane donna aveva una spiccata preferenza per il bubble tea, una bevanda a base di tè a cui sono aggiunte delle perline di tapioca particolarmente popolare a Taiwan, e «non amava bere acqua». L'inadeguata assunzione dell'oro blu potrebbe aver portato alla formazione dei calcoli, come ha spiegato il chirurgo Lin Caiyang.

Calcoli grandi fino a due centimetri

I calcoli avevano dimensioni comprese tra i cinque millimetri e i due centimetri, come ha rivelato una TAC. Un esame del sangue ha inoltre mostrato anche un aumento dei globuli bianchi.

I calcoli renali di Xiao sono stati infine rimossi presso il Chi Mei Medical Centre della città taiwanese di Tainan. Le condizioni della 20enne sono stabili e nel frattempo è stata dimessa dall'ospedale.

Tuttavia il fatto che la giovane taiwanese abbia preferito il boba (nome con cui è anche conosciuto il bubble tea in Asia) all'acqua non è affatto l'unica spiegazione del fenomeno: anche una dieta ricca di calcio e proteine potrebbe contribuire alla formazione dei calcoli, così come un'anatomia renale anomala.

Secondo il dottor Ciyang, anche un metabolismo anomalo, una malattia cronica o un problema genetico potrebbero essere la causa del problema. Stando all'urologo, anche il clima caldo potrebbe giocare un ruolo importante perché favorisce la disidratazione.

I materiali presenti nell'urina aumentano il rischio di calcoli renali

Un'adeguata assunzione di acqua è il fattore decisivo per la diluizione dei materiali nelle urine. Se non c'è abbastanza acqua nell'organismo, i materiali si accumulano rapidamente nella pipì, con conseguente aumento del rischio di calcoli renali.

Il bubble tea o boba è una bevanda di origine taiwanese che si è diffusa nel sud-est asiatico. Negli ultimi anni è diventata anche molto popolare negli Stati Uniti e in Europa. È a base di tè verde o nero, solitamente zuccherato, a cui sono aggiunte delle perline di tapioca, servite in diversi gusti. Contiene spesso latte e sciroppo o miele e viene servito come tè freddo con una cannuccia.