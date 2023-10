Una coppia di anziani vive su una nave da crociera da 500 giorni

Marty e Jess Ansen vivono la vita al massimo. YouTube

Marty e Jess Ansen sono in pensione e i due si stanno assolutamente godendo la vita: sono infatti in crociera da oltre 500 giorni. Qualcuno potrebbe pensare che la coppia sia così ricca da poterselo permettere, invece la scelta è proprio dettata dal fatto che essa è più economica della casa di riposo. E al momento non stanno pensando di tornare.

Hai fretta? blue News riassume per te Marty e Jess Ansen sono in pensione e sono in crociera dal giugno 2022.

E finora hanno effettuato ben 51 crociere di fila.

Secondo la coppia, la vita a bordo è più economica di una casa di riposo.

Nell'agosto 2024, gli australiani cambieranno nave da crociera. Mostra di più

Con la fine della pandemia, Marty e Jess Ansen di Brisbane hanno deciso di concedersi un regalo. Il 16 giugno del 2022 si sono quindi imbarcati sulla Coral Princess. Ed è proprio da allora che vivono sulla nave da crociera.

Hanno in sostanza navigato per ben 51 volte di seguito, senza mai interrompere la loro «vacanza». Ciò significa che sono a bordo da più tempo di molti membri dell'equipaggio: «Diamo un caloroso benvenuto ai vari capitani a bordo», scherza Jess in un'intervista rilasciata all'emittente australiana «9Now».

I pensionati affermano che è più economico vivere sulla nave che in una casa di riposo. Inoltre ogni giorno viene cucinato per loro e non devono preoccuparsi di pulire. «È uno stile di vita», dice ancora Jess.

«È così che dovrebbe essere la pensione»

E continua: «Si può uscire a mangiare, andare a vedere uno spettacolo, andare a ballare. Durante la giornata ci sono un sacco di attività da poter svolgere. È una vita meravigliosa». La coppia inizia sempre la giornata alle 5.30 del mattino, momento in cui gioca a ping pong per un'ora.

Per il marito Marty, il viaggio a lungo termine è «la vita perfetta»: «Vedi il mondo, incontri numerose persone e ti fai dei nuovi amici». C'è un lato negativo nella loro nuova vita? «Sì, dover salutare e dire addio alle persone che hai conosciuto», risponde Jess.

Sulla nave, tutti gli altri ospiti conoscono i due: «Sono praticamente delle celebrità a bordo», dice un membro dell'equipaggio.

La coppia vuole rimanere sulla Coral Princess fino all'agosto 2024, ma non scenderanno comunque a terra: cambieranno solo la nave. Poi continueranno a viaggiare sulla Crown Princess. «È così che dovrebbe essere la pensione», conclude Jess entusiasta alla «ABC». E Marty aggiunge: «A patto che, ovviamente, non si soffra il mal di mare».