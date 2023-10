Una coppia di tedeschi filma l'incidente della Ferrari in Sardegna in cui sono morti due svizzeri

Deutsche filmen den fatalen Ferrari-Crash von Sardinien Nachdem ein Schweizer Ehepaar auf Sardinien tödlich verunfallt ist, bringt nun ein Video ans Licht, was passiert ist: Mehrere Sportwagen rasen auf einer stark befahrenen Strasse und provozieren den tödlichen Crash. 03.10.2023

Dopo l'incidente in cui sono morti due svizzeri in Sardegna, un video porta alla luce l'accaduto: diverse auto sportive sfrecciavano su una strada trafficata, provocando l'incidente mortale.

Hai fretta? blue News riassume per te Il 2 ottobre, due cittadini svizzeri muoiono sulla strada statale 195 in Sardegna.

Stavano partecipando a un esclusivo tour in auto sportive.

Il video di una dashcam di turisti tedeschi mostra ora come è avvenuto l'incidente. Mostra di più

La «Sardinia Supercar Experience» è un piacere per i più abbienti: chi paga tra i 12.000 e i 14.500 euro può esplorare la Sardegna a bordo di una veloce auto sportiva di lusso.

Il tour dura sei giorni: le spese per cinque notti in un hotel di lusso e i pasti sono inclusi nel prezzo. I partecipanti trascorrono quattro giorni su strada e percorrono più di 1.000 chilometri: il viaggio di andata e ritorno inizia a Porto Cervo.

Ma il divertimento ha anche un rovescio della medaglia: a volte al volante ci sono piloti che non hanno esperienza con le auto di grossa cilindrata. Inoltre, le strade della Sardegna attraversano un territorio montuoso, con molte curve.

Non si sa se Markus K. o sua moglie Melissa avessero esperienza con le auto veloci, ma sta di fatto che la loro vacanza in Sardegna si è conclusa fatalmente: il 2 ottobre, i due sono morti sulla strada statale 195 vicino a San Giovanni Suergiu.

«Hai una super prova»

Un video di turisti tedeschi mostra esattamente come è avvenuto l'incidente. I tedeschi vengono sorpassati da una Lamborghini Huracan Spyder blu, a bordo della quale si trova una coppia indiana. L'autista ha sterzato per evitare una moto in arrivo prima di rientrare nella corsia opposta per sorpassare un camper.

In quel momento, però, una Ferrari rossa sopraggiunge da dietro. Per un breve momento, la Ferrari, la Lamborghini e il camper affollano la strada nello stesso momento, poi la Ferrari si sposta leggermente a destra e tutti e tre i veicoli si incastrano e si ribaltano.

«Baciami l'****», esclama la turista tedesca nell'auto dietro. «Vollidiot» (Idiota totale ndt.), concorda il marito riferendosi alla rischiosa manovra di sorpasso. Poi accostano di lato. «Stavi filmando, vero?», chiede la donna. «Sì, la dashcam è in funzione». «Hai una super-prova», osserva la donna.

Quello che i tedeschi ancora non sanno: la Ferrari si incendierà pochi secondi dopo e l'uomo di 67 anni e sua moglie di 63 moriranno tra le fiamme. Anche il medico d'urgenza dell'elicottero di soccorso chiamato a intervenire non può fare più nulla per gli svizzeri.

Gli indiani e i viaggiatori altoatesini, che erano seduti nel camper, se la cavano con lievi ferite.