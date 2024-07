La Statua della Libertà illuminata al tramonto. Kostas Lymperopoulos/CSM via ZUMA Wire/dpa

Martedì i residenti di New York hanno inondato il web di segnalazioni in merito a una palla di fuoco comparsa nel cielo. Alcuni hanno riferito che, mentre il meteorite sfrecciava sopra la metropoli, hanno avvertito la sensazione di tremore come quella che dà un terremoto.

tafi / Agenzie stampa dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Secondo alcuni testimoni oculari, martedì è stato possibile vedere una palla di fuoco sopra i grattacieli di New York.

La NASA parla di una meteora che ha sfrecciato sopra la Statua della Libertà a più di 50'000 chilometri orari.

Secondo l'agenzia spaziale statunitense, non c'è comunque stato alcun pericolo per le persone. Mostra di più

La città di New York ha già fatto da sfondo a numerosi film apocalittici, ma negli scorsi giorni è apparsa, nei cieli della metropoli, una vera palla di fuoco, in pieno giorno.

L'agenzia spaziale statunitense NASA ha in seguito riferito su Facebook che si trattava di una meteora, una scia luminosa che si crea quando i detriti rocciosi provenienti dallo spazio entrano nell'atmosfera terrestre.

Martedì il meteorite ha viaggiato a più di 54'700 chilometri orari «con un angolo ripido di soli 18 gradi dalla verticale e ha sorvolato la Statua della Libertà», si legge nel post. La palla di fuoco si è poi disintegrata a circa 47 chilometri sopra Midtown Manhattan.

Un tremore come se ci fosse un terremoto

L'analisi dei resoconti dei testimoni oculari suggerisce che la striscia luminosa sia diventata visibile sopra New York al mattino. Il fenomeno è stato accompagnato da rumori simili a tuoni e scosse simili a quelle date da un terremoto, hanno riferito i media locali, citando i resoconti dei residenti.

Secondo la NASA, però, il fenomeno potrebbe essere dovuto anche ad attività militari nella zona.

Una meteora è il lampo che si verifica quando un detrito roccioso si lancia nell'atmosfera terrestre e vi brucia a causa dell'attrito con le molecole d'aria. Un pezzo cosmico non completamente bruciato che colpisce la superficie terrestre è chiamato meteorite.

I pezzi di roccia come quello che ha causato la palla di fuoco sopra New York hanno un diametro di circa 30 centimetri, secondo la NASA. Queste particelle cosmiche di solito bruciano prima di toccare il suolo e quindi non rappresentano un pericolo per le persone.

tafi / Agenzie stampa