Un'assistente di volo irlandese è detenuta a Dubai, ecco perché

L'irlandese Tory Towey non può lasciare Dubai dopo essere stata vittima di violenza domestica. Adesso rischia addirittura una lunga pena detentiva per aver abusato di alcolici e tentato il suicidio.

Il consumo di alcol è strettamente regolamentato negli Emirati Arabi Uniti.

Adesso rischia una lunga pena detentiva, nonostante sia sfuggita per poco alla morte dopo un'aggressione da parte del marito.

Una donna irlandese è stata accusata di tentato suicidio e abuso di alcol negli Emirati Arabi Uniti (EAU).

Il consumo di bevande alcoliche, giova ricordarlo, negli EAU è consentito solo ai non musulmani maggiorenni, esclusivamente in determinate aree, come bar, hotel e ristoranti provvisti di apposita licenza.

Il passaporto di Tory Towey, 28 anni, assistente di volo, è stato confiscato, il che significa che non può volare nel suo Paese d'origine. Tory vive in una casa in affitto con la madre Caroline, che si è recata in visita dalla figlia.

La donna rischia ora una lunga pena detentiva a Dubai, nonostante sia sfuggita per poco alla morte dopo essere stata aggredita dal marito in casa. Gli attivisti per i diritti umani riferiscono che voleva lasciare il Paese mediorientale dopo essere stata ricoverata in ospedale per gravi contusioni e altre ferite, ma le è stato impedito di farlo.

Il Mirror cita Mary Lou McDonald, leader del partito irlandese Sinn Fein: «Dopo un pestaggio particolarmente grave, in cui il marito ha ripetutamente cercato di romperle un braccio, Tory è fuggita al piano di sopra e ha cercato di togliersi la vita. È ora accusata di tentato suicidio e abuso di alcol a Dubai».

Il gruppo della campagna Detained in Dubai ha avvertito che Tory rischia una lunga condanna in un carcere noto per «abusi dei diritti umani e torture».

Il governo irlandese agisca rapidamente

McDonald ha sollevato il caso scioccante dopo aver parlato con Tory e ha informato il parlamento irlandese. Il primo ministro Simon Harris ha quindi promesso di «intervenire e vedere come possiamo sostenere una cittadina irlandese in circostanze terribili».

Secondo la BBC, Radha Stirling, che gestisce il gruppo Detained a Dubai, ha dichiarato di aver parlato con Tory e che «le cose sembrano muoversi».

«Il governo irlandese ha agito a tempo di record. Di solito non si riuniscono così rapidamente», ha detto Stirling.

La fretta è necessaria anche perché il 18 luglio è prevista l'udienza in tribunale.