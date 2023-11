Un'infermiera statunitense confessa 19 omicidi

L'infermiera Heather Pressdee avrebbe ucciso diversi pazienti in Pennsylvania. Pennsylvania Attorney General's office

Negli Stati Uniti, l'infermiera Heather Pressdee è stata accusata di due omicidi. Tuttavia, lei stessa dice di avere 19 persone sulla coscienza. Secondo gli investigatori, le sue azioni sono state «inquietanti».

Hai fretta? blue News riassume per te L'infermiera statunitense Heather Pressdee è stata accusata di due omicidi e 17 tentativi di omicidio in Pennsylvania.

Si presume che abbia iniettato insulina a pazienti che non ne avevano bisogno.

Lei stessa afferma di aver ucciso 19 persone.

La sanzione richiesta non è ancora stata stabilita. La pena di morte è ancora legale in Pennsylvania.

La sua arma era l'insulina: nello Stato della Pennsylvania, l'infermiera Heather Pressdee avrebbe somministrato dosi elevate del farmaco a numerose persone, anche se la maggior parte di loro non era diabetica.

Il risultato: almeno due pazienti sono morti a causa dell'iniezione letale e un'altro è dovuto recarsi in pronto soccorso. Tuttavia, secondo People.com, Pressdee afferma di aver ucciso 19 persone.

L'ufficio del pubblico ministero ha formulato le accuse di omicidio in relazione a due casi e di tentato omicidio in altri 17. In totale, infatti le autorità sono a conoscenza di 17 persone morte durante i suoi turni. Sono in corso indagini per stabilire se verranno formulate altre accuse.

Pressdee ha lavorato come assistente veterinaria

Dal 2018 fino al suo arresto nel maggio 2023, Pressdee ha lavorato per undici strutture di assistenza. Si presume che abbia compiuto o tentato le sue iniezione mortale in almeno cinque di esse.

«Le accuse sono inquietanti», ha dichiarato la procuratrice Michelle Henry al New York Post. «È incredibile che un'infermiera responsabile del benessere dei suoi pazienti li danneggi sistematicamente».

Prima di lavorare come infermiera, Pressdee era assistente veterinaria. Il suo compito principale riguardava l'eutanasia degli animali domestici.

Secondo l'ex investigatore della polizia Tim Braun, che è riuscito a catturare l'infermiere assassino Charles Cullen, per Pressdee potrebbe essere stato un allenamento. «Ha essenzialmente sperimentato per anni prima di passare agli esseri umani», ha dichiarato a Fox News.

Un'altra serie di omicidi in arrivo su Netflix?

Charles Cullen ha ucciso almeno 29 persone durante 16 anni come infermiere. Il caso è stato ripreso da Netflix in un film dal titolo «The Good Nurse».

L'ufficio del pubblico ministero in Pennsylvania non ha ancora annunciato la pena richiesta per Pressdee.

La pena di morte è ancora legale nello Stato americano. Secondo il suo avvocato James DePasquale, l'ex infermiera sta collaborando con le autorità per evitarla.

In Pennsylvania non ci sono state esecuzioni dal 1999.