TikTok. archivio sda

Universal Music Group (UMG) ha comunicato martedì la rimozione delle sue canzoni dal social network TikTok. Un annuncio che arriva dopo il fallimento delle trattative con la piattaforma su questioni come la remunerazione degli artisti e dei cantautori.

In una lettera aperta, la Universal ha accusato TikTok di «cercare di costruire un business basato sulla musica, senza pagare un giusto valore per la musica». Le due parti hanno discusso i termini di un nuovo accordo, con il contratto esistente che è scaduto ieri ma l'intesa non è stata rinnovata.

In una dichiarazione, TikTok ha affermato che è «triste e deludente che Universal Music Group abbia anteposto la propria avidità agli interessi dei suoi artisti».

Tra le questioni sollevate durante i negoziati c'erano «un adeguato compenso» per artisti e cantautori, la sicurezza online per gli utenti, nonché la protezione degli artisti dai danni dell'intelligenza artificiale, aggiunge la lettera dell'UMG.

Ma con il progredire dei negoziati, «TikTok ha tentato di intimidirci facendoci accettare un accordo di valore inferiore a quello precedente, ben al di sotto del valore equo di mercato e non riflettente la loro crescita esponenziale», ha affermato Universal.

Le principali etichette discografiche ricevono diritti dalle piattaforme di streaming e dai social media. Ma il colosso Universal ha affermato che TikTok si offre di pagare «una tariffa che è solo una frazione di quella pagata dalle principali piattaforme in una situazione simile».

Circa l’1% del fatturato

Definendo «false» le dichiarazioni di Universal, TikTok ritiene che la casa discografica abbia «scelto di voltare le spalle al potente supporto di una piattaforma che conta più di un miliardo di utenti e che funge da veicolo di promozione e scoperta gratuita per i propri talenti».

Sebbene la piattaforma abbia un gran numero di utenti, rappresenta solo circa l'1% delle entrate totali di Universal, ha ulteriormente denunciato l'UMG nella sua lettera.

La Universal rileva altri problemi, come la presenza di un gran numero di registrazioni generate dall’intelligenza artificiale sulla piattaforma TikTok. Taylor Swift e The Weeknd sono tra gli artisti etichettati dalla Universal.

Di proprietà della società cinese ByteDance, TikTok è uno dei social network più popolari al mondo, con oltre un miliardo di utenti.