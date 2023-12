La zona denominata "Gumpisch" nella quale si è verificata la frana o caduta di massi. (immagine d'archivio) Keystone

Una frana si è verificata stamane sulla Axenstrasse tra Flüelen e Sisikon (UR). Stando ad Alertswiss, l'autostrada A4 è nuovamente aperta nei due sensi fra Tellsplatte e Sisikon.

Poco prima delle 5:00 di questa mattina, l'autostrada non era percorribile. L'allerta è stata revocata poco dopo le 07:30 tramite Alertswiss. La polizia cantonale di Uri ha confermato la notizia.

Gli strumenti di monitoraggio avevano rilevato movimenti nell'area di «Gumpisch» poco prima delle 4.45 di oggi, indica la polizia in una nota. Questi avevano poi portato a rilevamenti nelle reti di sicurezza sopra la Axenstrasse, il che ha necessitato la sua chiusura.

I veicoli che si trovavano già sulla Axenstrasse hanno dovuto fare inversione. Nessuno è rimasto ferito e la strada e il ponte non hanno subito danni.

Non si escludono altri incidenti

La situazione sul posto sarà valutata da specialisti non appena le condizioni meteorologiche lo permetteranno, prosegue la nota. A causa delle attuali condizioni meteorologiche, non si possono escludere ulteriori incidenti.

Per motivi di sicurezza, fino a nuovo avviso la Axenstrasse rimarrà quindi chiusa al traffico tra la rotonda di Flüelen e l'incrocio di Wolfsprung.

Le vie di accesso da sud a Tellsplatte e da nord fino a Sisikon e Riemenstalden sono sicure. Si raccomanda di osservare la segnaletica e di fare un'ampia deviazione attorno alla Axenstrasse, passando per il tunnel del Seelisberg e Lucerna.

Non è la prima volta in cui si verifica un evento simile, dato che il tratto della Axenstrasse colpita si trova proprio in un'area a rischio di frana.

falu, ats