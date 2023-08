Quest'immagine fornita dal Dipartimento di Polizia di Denver mostra un frammento del video di una telecamera indossata dalla polizia pochi istanti prima che Brandon Cole (a sinistra con i jeans e una maglietta blu scuro con delle scritte in rosso), fosse colpito mortalmente il 5 agosto 2023. Per gli investigatori, l'agente ha sparato a Cole, poiché quando si è scagliato contro di lui pensava fosse armato di coltello. Ma aveva in mano un pennarello nero.

KEYSTONE