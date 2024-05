Usa: numero delle vittime dei tornado sale a 23 - Gallery Almeno 25 tornado hanno seminato morte e distruzione negli Stati Uniti negli ultimi giorni. Nella foto Valley View, Texas. Immagine: Keystone Almeno 25 tornado hanno seminato morte e distruzione negli Stati Uniti negli ultimi giorni. Nella foto Valley View, Texas. Immagine: Keystone Usa: numero delle vittime dei tornado sale a 23 - Gallery Almeno 25 tornado hanno seminato morte e distruzione negli Stati Uniti negli ultimi giorni. Nella foto Valley View, Texas. Immagine: Keystone Almeno 25 tornado hanno seminato morte e distruzione negli Stati Uniti negli ultimi giorni. Nella foto Valley View, Texas. Immagine: Keystone

Il bilancio delle vittime dei tornado che si sono abbattuti negli ultimi giorni su Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Kentucky e Kansas, negli USA, è salito a 23 morti, tra cui quattro bambini. Lo riferisce la CNN.

Secondo funzionari locali citati da ABC da sabato sono stati registrati almeno 25 tornado.

La stessa emittente traccia il bilancio per i vari Stati colpiti. Cinque persone sono morte in Kentucky, secondo il governatore Andy Beshear.

Secondo i vigili del fuoco dell'Alabama, una persona è stata uccisa da un grosso albero caduto su un edificio residenziale a Mountain Brook. La tempesta ha portato raffiche di vento fino a 70 miglia orarie e grandine di grandi dimensioni.

Almeno otto morti in Arkansas

In Texas almeno sette persone sono rimaste uccise nella città di Valley View, nella contea di Cooke, sabato sera, ha dichiarato lo sceriffo Ray Sappington. Tra queste, una donna e due dei suoi figli sono morti quando un tornado ha colpito la loro casa. Laura Esparza e i suoi figli Marco, 10 anni, e Miranda, 16 anni, sono morti dopo che la loro roulotte è stata scaraventata dall'altra parte della strada, ha dichiarato il cognato di Esparza alla CNN.

In Oklahoma, stando a fonti statali, due persone sono morte.. Secondo Joe Lucas, portavoce della Thoroughbred Racing Association dello Stato, è stato necessario sopprimere tre cavalli al Will Rogers Down, che si trovava nel percorso diretto del tornado.

Infine in Arkansas, dove la distruzione di case e alberi ha cazûsato il decesso di almeno otto persone.

