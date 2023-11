In Ohio il diritto all'interruzione di gravidanza sarà sancito dalla Costituzione. Keystone

L'Ohio si schiera a favore dell'aborto. Gli elettori hanno approvato l'«Ohio Issue 1», una misura che stabilisce il diritto all'interruzione di gravidanza nella Costituzione dello Stato americano centro-occidentale.

È quanto emerge dalle proiezioni di alcuni media americani, fra i quali «The Hill». Per i democratici si tratta di un'importante vittoria in vista delle elezioni presidenziali del 2024.

Plaudendo all'approvazione della misura che tutela il diritto all'aborto nella Costituzione statale, il presidente americano Joe Biden ha affermato che «gli americani hanno votato ancora una volta per proteggere le loro libertà fondamentali, e la democrazia ha vinto. Gli elettori dell'Ohio e del resto del paese hanno respinto i tentativi dei repubblicani Maga di imporre divieti estremi sull'aborto».

«La mia amministrazione chiede al Congresso di ripristinare le tutele della Roe v Wade in una legge federale una volta per tutte», ha messo in evidenza Biden riferendosi alla sentenza ora capovolta della Corte suprema che aveva legalizzato l'aborto negli Stati Uniti.

Legalizzata la marijuana

Intanto l'Ohio diventa anche il 24esimo Stato americano a legalizzare la marijuana per uso ricreativo.

Secondo le proiezioni della CNN, gli elettori hanno infatti approvato una misura che legalizza e regola la coltivazione, il possesso, la vendita, l'acquisto e l'uso di marijuana per gli adulti di oltre 21 anni.

Sulla vendita di marijuana sarà imposta una tassa che andrà a finanziare vari programmi sociali.

SDA