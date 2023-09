A causa delle piogge torrenziali che stanno inondando la città di New York, alcune linee di metropolitana sono state sospese. Keystone

Il governatore di New York Kathy Hochul dichiara lo stato di emergenza per le piogge torrenziali che si stanno abbattendo sullo stato e stanno inondando la città di New York, costretta a sospendere alcune linee di metropolitana.

SDA