Chiama la polizia per violenza domestica e viene uccisa, il video inchioda l'agente

Il dipartimento dello sceriffo di Los Angeles ha pubblicato il video di un agente che spara e uccide Niani Finlayson, la giovane di 27 anni che lo scorso 4 dicembre aveva chiamato il numero di emergenza per violenza domestica. Lo riferisce il Guardian.

L'uccisione è avvenuta a Lancaster, una città a nord della contea di Los Angeles, e ha provocato l'indignazione dell'opinione pubblica con gli attivisti per i diritti civili che si sono chiesti come mai la polizia abbia usato la forza contro una donna che aveva cercato il loro aiuto ed era vittima di abusi.

La polizia di Los Angeles ha diffuso l'audio della chiamata al 911 in cui si sente la voce della giovane mentre grida: «Non vuole uscire da casa mia... Non mi lascia in pace... Ho bisogno della polizia qui, subito». La si sente urlare e dire ripetutamente a un uomo di lasciarla stare. L'avvocato della famiglia ha dichiarato che l'uomo era il suo ex fidanzato.

Cosa ha rivelato il video?

I video ripresi dalle bodycam degli agenti hanno poi mostrato che, quando sono arrivati davanti all'appartamento, si sente una donna urlare dall'interno.

Quando Finlayson ha aperto la porta, la figlia di 9 anni era in piedi accanto a lei e sembrava dire agli agenti che l'uomo l'aveva ferita, probabilmente «a pugni» o «spinta», anche se la polizia ha distorto la voce della figlia e i suoi commenti non sono chiaramente distinguibili, scrive il Guardian.

Sembra che Finlayson avesse in mano un coltello da cucina e abbia detto: «Sto per accoltellarlo perché» ha fatto del male a sua figlia. Un agente donna è entrata per prima in casa e Finlayson e il suo ex si sono spostati all'estremità opposta della stanza.

L'agente è entrato un attimo dopo e ha sparato 4 colpi a Finlayson non appena entrato, senza usare altre armi «meno letali». La giovane è morta sul colpo. La scorsa settimana i parenti di Finlayson hanno presentato una richiesta di risarcimento contro la polizia e la contea di Los Angeles.

SDA