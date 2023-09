Lo chalet è stato interamente distrutto dalle fiamme Keystone

Grande spavento ieri a Leysin (VD) per gli inquilini di uno chalet con nove appartamenti andato completamente distrutto in un incendio. Non c'è stata alcuna vittima, anche se i locatari hanno dovuto essere sfollati dall'edificio.

All'arrivo dei soccorritori e dei pompieri tutte le persone avevano già potuto lasciare gli appartamenti, ha indicato oggi la polizia vodese in una nota.

L'origine del sinistro, che si è verificato in uno degli alloggi situati al primo piano, è al momento ignota. Tutti i locatari hanno poi potuto essere rialloggiati, con l'aiuto del Municipio.

Un'inchiesta, affidata al Ministero pubblico cantonale, è stata aperta per determinare le cause dell'incendio.

