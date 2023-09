Un agricoltore è morto in un incidente con il trattore a Ballaigues (VD). Keystone

Un agricoltore di 79 anni è precipitato da una scarpata con il suo trattore in un campo a Ballaigues, nel Canton Vaud, ieri. Espulso dal trattore, è morto sul luogo dell'incidente prima dell'arrivo dei soccorsi.

In un campo in forte pendenza, per motivi ancora sconosciuti, il veicolo si è ribaltato con il suo conducente. Secondo la polizia vodese, come si legge in un comunicato odierno, il trattore si è ribaltato con il suo occupante ed è rotolato più volte lungo il pendio per una ventina di metri.

È stata aperta un'inchiesta per determinare le circostanze esatte dell'incidente.

bu, ats