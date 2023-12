Rogo in fattoria a Bottens, ritrovato un corpo senza vita

Le macerie della fattoria di Bottens. (Foto archivio) Keystone

Tra le macerie della fattoria di Bottens (VD) – divorata dalle fiamme giovedì dopo un grave incendio – sono state identificate oggi delle ossa umane.

Sono in corso le indagini per stabilire se appartengono all'uomo che risiedeva nella fattoria, dato per scomparso.

Lo ha annunciato nel pomeriggio odierno la polizia cantonale vodese, precisando che le ossa appartengono ad una persona di sesso maschile.

L'incendio, in cui sono morti circa 400 animali ( enon 500 come avevano annunciato in un primo tempo le autorità), soprattutto bovini, era scoppiato nelle prime ore della notte di giovedì.

Più di sessanta vigili del fuoco erano stati mobilitati per domare le fiamme. La causa del rogo è tutt'ora al vaglio degli inquirenti.

daoe, ats