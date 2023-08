Un'immagine dello spettacolare incidente sull'autostrada A1 Keystone

Uno spettacolare incidente, che ha coinvolto un camion e il suo rimorchio sull'A1 tra Morges (VD) e Aubonne (VD), ha provocato la chiusura dell'autostrada in direzione di Ginevra. Un pilone elettrico è stato urtato, che è poi caduto sulla corsia di destra.

Fortunatamente non ci sono stati feriti.

L'incidente si è verificato verso le 09.40 e l'autostrada ha dovuto essere chiusa in un senso per ripulire la carreggiata, ha indicato all'agenzia Keystone-ATS un portavoce della polizia cantonale vodese. Il traffico sarà perturbato per un «bel po'», a suo avviso.

Le cause dell'incidente sono per il momento ignote. La sola certezza è che l'autotreno è all'origine del sinistro, nessun altro veicolo è stato coinvolto, stando alla polizia vodese.

Una gru è sul posto per evacuare il pilone che blocca le due corsie dell'A1 in direzione di Ginevra. Dal canto loro, il camion e il suo rimorchio sono finiti su una piccola strada e un campo agricolo che costeggiano l'autostrada.

Sono state approntate delle deviazioni e dei messaggi sono stati sui cartelloni luminosi. Si consiglia agli utenti diretti a Ginevra di lasciare l'A1 molto prima delle uscite di Morges Est e Ovest.

