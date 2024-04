Un motociclista di 21 anni ha perso la vita nel tardo pomeriggio di domenica sulla strada che da St-Cergue (VD) porta a Nyon (VD): ha perso il controllo della sua due ruote in una curva in territorio del comune di Trélex (VD). Lo comunica oggi in un comunicato la polizia cantonale vodese.

Dopo aver sbandato, il centauro – di nazionalità portoghese e domiciliato nella regione – si è scontrato con la parte anteriore di un'auto che viaggiava normalmente nella direzione opposta, finendo la sua corsa nella scarpata sottostante. È morto sul luogo dell'incidente, ha precisato la polizia.

Un secondo motociclista di 17 anni, che viaggiava in senso opposto, è stato sorpreso dall'incidente ed è anche lui finito nella scarpata. Fortunatamente è rimasto soltanto leggermente ferito. Il conducente dell'auto, un francese di 48 anni, è rimasto invece illeso.

Un'inchiesta è stata aperta per stabilire le cause esatte dell'incidente. La polizia è alla ricerca di eventuali testimoni.

