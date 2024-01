Tre anni di detenzione di cui 18 mesi da scontare con una condizionale di quattro anni: è la condanna inflitta dal tribunale distrettuale di Sierre (VS) a un ex insegnante vallesano riconosciuto colpevole di atti sessuali con fanciulli, pornografia e violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d'immagini.

Immagine illustrativa d'archivio. KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Il tribunale ha inoltre imposto un divieto di esercitare attività professionali o non professionali con minori per dieci anni, ha indicato oggi a Keystone-ATS. Le parti possono presentare ricorso contro tale sentenza al tribunale cantonale.

L'uomo, nato nel 1985, era in particolare accusato di aver toccato per tre volte dopo la scuola una sua allieva, che all'epoca dei fatti aveva tra i dieci e i dodici anni, nella zona dei seni, glutei e inguine.

La ragazza ha presentato una denuncia formale circa tre anni dopo i fatti, nel gennaio 2020. L'ex insegnante ha negato le accuse.

Una relazione con una 14enne per diversi anni

L'uomo, ora educatore per adulti in un altro cantone, era anche accusato di aver avuto rapporti sessuali con una ragazza di 14 anni, con la quale ha intrattenuto una relazione per diversi anni.

L'adolescente non si considerava una vittima e non ha sporto denuncia. Tuttavia, i fatti sono perseguiti d'ufficio.

È stato inoltre accusato di aver scambiato messaggi con una ragazza di 15 anni nel 2017, inducendola a parlare di sesso, e a scambiarsi foto e video a connotazione sessuale.

Nella sua abitazione sono state inoltre sequestrate più di 280 foto, per lo più di giovani ragazze, scattate a loro insaputa a scuola o in privato.

ev, ats