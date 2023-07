Oggi saranno al lavoro circa 80 vigili del fuoco, il cui impiego sarà coadiuvato per la prima volta da specialisti e selvicoltori. Keystone

Continua l'incendio che da lunedì sta divampando nell'Alto Vallese, nonostante la calma apparente della scorsa notte. Diversi focolari devono ancora essere domati. A riferirlo oggi a Keystone-ATS è Franz Mayr dello Stato maggiore di condotta del comune di Bitsch.

Il vento che in precedenza aveva aizzato le fiamme si è acquietato nel corso della notte scorsa, che ha visto 20 pompieri in impiego. A fare il punto della situazione, tra le 4 e le 6 del mattino, è stato un elicottero Super Puma munito di telecamere a infrarossi, che verranno usate anche nei prossimi giorni: il monitoraggio ha consentito di fare una valutazione precisa dell'entità dei danni.

Come ha spiegato Mayr, oggi saranno al lavoro circa 80 pompieri, il cui impiego sarà coadiuvato per la prima volta da specialisti e selvicoltori. La diminuzione del calore permetterà verosimilmente ai collaboratori di lavorare in condizioni migliori.

In un primo momento era previsto che alcune delle 50 persone evacuate, ossia residenti di Oberried e di Bitsch, sarebbero potute rincasare nel corso della giornata odierna, ma ciò non sarà possibile a causa del rischio elevato di incendio che sussiste tuttora.

Mayr ha poi aggiunto che per oggi è previsto l'allestimento di un quartier generale nella palestra di Bitsch per coordinare l'intervento nei prossimi giorni.

om, ats