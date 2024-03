Una pista nei pressi del Col des Gentianes, nel comprensorio di Verbier (VS). (immagine d'illustrazione) Keystone

Uno snowboarder norvegese di 39 anni è morto ieri pomeriggio in un incidente accadutogli mentre faceva del fuoripista nella regione di Verbier, in Vallese.

I soccorritori arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La vittima stava affrontando un tratto fuori pista sotto il Col des Gentianes, a 2'720 metri di quota: per cause da accertare è caduto ed è precipitato per circa 100 metri nel vuoto, ha reso noto oggi la polizia vallesana.

pl, ats