Zermatt KEY

Le persone rimaste uccise dalla valanga che si è staccata ieri vicino a Zermatt, in Vallese, sono due uomini e una donna. Fra questi vi è uno sciatore americano di 15 anni. Lo ha annunciato oggi la polizia cantonale. Il ferito è invece uno svizzero di 20 anni.

SDA

Per gli altri due morti sono ancora in corso le procedure di identificazione. Il ferito si trova in condizioni gravi in ospedale.

Il distacco della slavina è avvenuto poco dopo le ore 14 e le ricerche, scattate subito, sono poi state sospese in serata. Al momento alle autorità non sono giunte allerte di persone disperse.

nw