Wendy Holdener condivide l'ultima foto scattata insieme al fratello scomparso

Kevin, il fratello di Wendy Holdener, è morto di cancro il 22 febbraio. La star dello sci ha pubblicato su Instagram l'ultima foto dei due fratelli insieme. Screenshot Instagram Wendy Holdener

Giovedì scorso Kevin, il fratello della star dello sci Wendy Holdener, è morto di cancro. Ora la 30enne ha pubblicato l'ultima foto che ritrae i due fratelli insieme.

Hai fretta? blue News riassume per te Giovedì 22 febbraio, Kevin Holdener, fratello della sciatrice Wendy, è morto all'età di 34 anni.

Ora la star dello sci ha postato su Instagram l'ultima foto dei fratelli insieme.

«Non posso e non voglio credere che tu te ne sia andato», scrive la sciatrice elvetica a commento della foto. Mostra di più

Giovedì scorso, Kevin Holdener ha perso la sua battaglia contro il cancro durata un anno. Il fratello e manager della sciatrice Wendy Holdener aveva solo 34 anni.

Nel fine settimana, la famiglia Holdener ha pubblicato sull'account Instagram di Kevin alcune foto di Kevin, delle sue persone preferite e un commosso necrologio.

La star dello sci elvetica ha invece postato sul suo account Instagram l'ultima foto dei due fratelli insieme.

Wendy Holdener: «Non voglio credere che tu non ci sia più»

La foto mostra fratello e sorella che ridono: mentre Kevin è seduto sulla sua sedia a rotelle, Wendy si china verso il fratello.

«La nostra ultima foto insieme. Non posso e non voglio credere che tu te ne sia andato. Mi si strappa il cuore al pensiero di dover vivere senza di te», ha scritto Wendy come commento.

A Kevin è stata diagnosticata una forma complessa di cancro all'età di 20 anni ed è stata una dura prova per la famiglia.

La malattia ha anche ostacolato il sogno del giovane di avere una propria carriera sciistica. Ma lui è stato in grado di sfidare il suo destino per molto tempo grazie alla sua volontà di sopravvivenza e ha potuto così trascorrere molti anni preziosi della sua vita.