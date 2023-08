Wolfgang Haas ha fatto spesso parlare di sé negli ultimi decenni. Keystone

L'arcivescovo del Liechtenstein Wolfgang Haas festeggerà lunedì 75 anni e in base al diritto canonico dovrà presentare le sue dimissioni al Papa: allo stadio attuale non è chiaro se verranno accolte.

Haas è noto per essere stato vescovo di Coira dal 1988 al 1997 e per essere entrato in conflitto con una parte dei fedeli e dei teologi, che lo hanno accusato di posizioni ultra-conservatrici. Per venire a capo di una situazione sempre più tesa nel dicembre 1997 Giovanni Paolo II creò l'arcidiocesi di Vaduz (territorio in precedenza della diocesi di Coira) e nominò Haas alla sua guida.

Da allora il prelato ha mantenuto le sue convinzioni e ha agito di conseguenza, venendo quindi criticato in particolare dalla cosiddetta comunità queer (non eterosessuale). Haas è balzato ancora recentemente agli onori della cronaca quest'estate, quando si è opposto aspramente, attraverso una lettera aperta al governo del Liechtenstein, alla prevista introduzione del matrimonio per tutti nel Principato. A suo avviso sono in gioco i fondamenti etici del cristianesimo e la stessa dignità umana.

