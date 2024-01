La lastra di ghiaccio ha sfondato il parabrezza della vettura. Keystone

Un'auto che viaggiava oggi sull'A14 nei pressi di Baar (ZG) verso mezzogiorno era in fase di sorpasso, quando dal camion antistante si è staccata una lastra di ghiaccio che ha colpito e distrutto parte del parabrezza della vettura.

Il conducente dell'auto colpita ha riportato ferite alla testa e alle mani a causa dei pezzi di ghiaccio e del parabrezza frantumato, ha comunicato la polizia cantonale.

L'ambulanza ha soccorso e trasportato il 34enne malcapitato in ospedale. Il camionista polacco di 30 anni è stato multato e denunciato per lo stato di funzionamento non idoneo del suo veicolo.

rl, ats