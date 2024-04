Un poliziotto mentre ispeziona il luogo dell'incidente verificatosi stanotte a Schlieren (ZH). Keystone

Grave incidente stradale a Schlieren (ZH) venerdì poco prima di mezzanotte. Un motociclista di 56 anni è caduto al suolo mentre percorreva la Bernstrasse in direzione di Zurigo.

SDA

Dopo i primi soccorsi d'urgenza, il centauro è stato ricoverato all'ospedale in gravi condizioni. Per permettere i soccorsi e i rilievi della polizia, la carreggiata è rimasta sbarrata al traffico per due ore, indica una nota odierna delle autorità cantonali.

ats