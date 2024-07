Lo sbarramento sul Reno dove risulta disperso un 37enne in seguito a un incidente in gommone. Keystone

Un uomo di 37 anni è disperso da martedì verso le 21.30 nel Reno in seguito a un incidente con un gommone a Rheinau, nel canton Zurigo e al confine con la Germania.

SDA

Il cittadino tedesco è stato trascinato oltre uno sbarramento del fiume assieme a una svizzera di 28 anni.

Mentre la donna è stata tratta in salvo da un passante e portata in ospedale, l'uomo è tuttora disperso, indica in una nota la polizia cantonale zurighese.

Nelle ricerche – interrotte verso mezzanotte e riprese questa mattina presto – sono impegnate circa cento persone.

Sono stati mobilitati i vigili del fuoco e membri dei corpi di polizia svizzeri e tedeschi, mentre due elicotteri della Rega hanno effettuato diversi voli.

pl, ats