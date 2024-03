Il luogo dell'incidente Polizia cantonale zurighese

Ieri sera uno scooterista è morto in un incidente sull'autostrada A3 nei pressi di Richterswil, nel Canton Zurigo. Poco dopo l'entrata dell'autostrada, in direzione di Coira, si è verificato un incidente che ha coinvolto tre veicoli. Le cause esatte non sono ancora chiare.

Il sinistro è avvenuto poco dopo le 22.30, ha riferito oggi la polizia cantonale di Zurigo. Secondo i primi accertamenti, è probabile che si sia verificata una collisione tra l'auto di una 19enne e lo scooter. Lo scooter si è poi scontrato con l'auto di un conducente di 42 anni.

L'identità del deceduto non è ancora chiara, ma si ritiene che sia straniero. La polizia cantonale è in contatto con autorità di altri paesi. I due automobilisti sono rimasti illesi. L'autostrada A3 in direzione di Coira è stata chiusa per diverse ore.

mc, ats