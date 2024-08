L'uomo ha deciso di concedersi un bagno dopo la Street Parade, ma qualcosa è andato storto. KEYSTONE

La Street Parade si è conclusa tragicamente per un 40enne che, dopo essere stato dato per disperso nel pomeriggio di sabato, è stato recuperato dal Lago di Zurigo in fin di vita ieri pomeriggio.

SDA

Ne dà notizia la polizia della città sulla Limmat in un comunicato odierno, da cui si evince che persone che si trovavano in compagnia della vittima hanno perso i contatti dopo che aveva detto di voler andare a fare il bagno.

In seguito a una denuncia di scomparsa, il corpo della vittima è stato rinvenuto dalla polizia lacustre a circa sei metri di profondità nel lago di Zurigo. Secondo prime ricostruzioni la causa del decesso dell'uomo è quella di annegamento.

Tutte le altre segnalazioni di persone scomparse che si presumeva non fossero tornate a riva dopo aver fatto il bagno sabato sono state ritirate.

nide, ats