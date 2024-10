Richard Gere è arrivato allo Zurich Film Festival durante una pioggia intensa. Keystone

Richard Gere ha presenziato allo Zurich Film Festival della città sulla Limmat questa sera per presentare il film documentario «Wisdom of Paradise», da lui co-prodotto. Centinaia di fan sono accorsi per vederlo sfilare sul tappeto verde.

SDA

L'attore americano 77enne è arrivato sotto la pioggia battente. Tra i numerosi accorsi erano presenti molti tibetani, grati per l'impegno della star nei confronti del loro Paese.

È seguita la proiezione in anteprima mondiale del documentario sul Dalai Lama, a cui ha presenziato anche Gere. Anche per lui questa proiezione è stata una prima assoluta. La versione finale del film è stata completata solo pochi giorni fa.

nide, ats