Dal 1992 il "Circus Conelli" si installa sul Bauschänzli di Zurigo nel periodo natalizio. Keystone

Il «Circus Conelli», che nel periodo natalizio pianta le tende sul Bauschänzli a Zurigo, trae un bilancio positivo dalla sua 30esima edizione. Gli organizzatori parlano addirittura di una stagione da record nonostante l'inizio assai turbolento.

È stato «come in un brutto giallo», indica una nota odierna del circo. La stagione è cominciata con un artista russo che non ha potuto recarsi in Svizzera perché il suo passaporto era scaduto. Poi un artista cinese è caduto durante le prove, ferendosi, e ha dovuto rinunciare ad esibirsi.

Come se non bastasse, un ladro ha provocato disastri nell'area del circo. Inutile dire che l'umore della troupe di 95 persone era «a pezzi», si legge nella nota.

Anche perché inizialmente si sospettava che il ladro provenisse dai loro stessi ranghi. Dopo una settimana gli artisti hanno catturato il malvivente e lo hanno consegnato alla polizia.

La famiglia Gasser, proprietaria del circo, non aveva mai vissuto un inizio di stagione così difficile «in 41 anni di esistenza del Circo Conelli».

Ma poi la stagione ha fatto il suo corso con 77 spettacoli, di cui 42 hanno registrato il tutto esaurito, definito un record dagli organizzatori. Il momento culminante è stata la serata di gala di Capodanno.

