Piogge torrenziali cadute per l'intera nottata hanno provocato estesi allagamenti negli attendamenti eretti a Rafah per migliaia di persone che nelle ultime settimane sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni con l'avanzata delle forze israeliane di terra.

Fonti locali riferiscono che una situazione particolarmente grave si è creata nella zona di Muwasi, in riva al mare, e nell'area che corre lungo il confine con l'Egitto: in entrambe le zone gli attendamenti sono stati eretti infatti in aree aperte, prive di qualsiasi infrastruttura.

Altri allagamenti sono segnalati negli attendamenti allestiti nel centro di Rafah, in particolare nella piazza principale, e nei cortili delle scuole.

