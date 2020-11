Abu Mazen si è congratulato con Biden

Abu Mazen si è congratulato con Joe Biden e Kamala Harris per la loro vittoria.

Il presidente palestinese ha espresso – secondo la Wafa – «la sua aspirazione a lavorare con Biden e la sua amministrazione al fine di rafforzare le relazioni palestinesi-americane e per ottenere libertà, indipendenza, giustizia e dignità per il nostro popolo, nonché per lavorare per la pace, la stabilità e la sicurezza per tutti nella nostra regione e nel mondo».