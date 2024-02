Secondo tutti gli osservatori e l'indicazione dei sondaggi le elezioni in El Salvador saranno vinte dal presidente uscente Nayib Bukele e dal suo partito Nuevas Ideas. Keystone

Si sono aperti oggi alle 7 (le 14 svizzere) i seggi in El Salvador per elezioni presidenziali e legislative che, ritengono tutti gli osservatori e indicano i sondaggi, saranno vinte dal presidente uscente Nayib Bukele e dal suo partito Nuevas Ideas.

Oltre 6,2 milioni di salvadoregni sono chiamati a votare in 1595 seggi dislocati su tutto il territorio nazionale, in un appuntamento elettorale, che si svolge nel quadro di uno stato di emergenza dichiarato nel marzo 2022, e nel quale, per la prima volta in quasi 80 anni, un capo dello Stato è candidato per un secondo mandato, nonostante il tassativo divieto previsto nella Costituzione.

Per poterlo fare Bukele, grazie ad un Parlamento e a una Corte suprema a lui vicini, si trova dall'1 dicembre 2023 in licenza per sei mesi, fino al giorno in cui è previsto l'insediamento del presidente.

Questa procedura è stata criticata a livello nazionale e internazionale, e il Dipartimento di Stato Usa ha annunciato di aver inserito i magistrati della Corte suprema che hanno approvato la licenza di Bukele nella Lista Engels, dove si trovano «individui consapevolmente coinvolti in atti che minacciano i processi o le istituzioni democratiche, o che sono considerati responsabili di forme significative di corruzione o hanno ostacolato le indagini sudi esse».

I candidati alle presidenziali sono sei fra cui, oltre a Bukele, i rappresentanti di partiti storici della sinistra (Fmln) e della destra (Arena). Circa le legislative, gli elettori voteranno per eleggere i membri di un Parlamento ridotto a 60 membri.

Il Tribunale supremo elettorale (Tse) ha indicato che le operazioni di voto si svolgeranno fino alle 17 (le 24 svizzere).

SDA