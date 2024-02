La moschea Djamaa Al Djazair e il suo minareto alto 265 metri. Keystone

Il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha inaugurato ufficialmente la moschea di Algeri, la terza più grande del mondo, che può ospitare più di 120.000 fedeli. Lo ha riferito la televisione ufficiale algerina, che ha trasmesso la cerimonia in diretta.

L'inaugurazione è avvenuta alla presenza del rettore della moschea di Algeri, lo sceicco Mohammed Mamoun Al Qasimi, del ministro degli Affari religiosi, Youssef Belmehdi, e del ministro dell'Edilizia abitativa e dello Sviluppo urbano, Mohammed Tariq Belaribi.

Alla cerimonia hanno partecipato anche ospiti del mondo islamico, tra cui eruditi, imam e sceicchi provenienti da diversi Paesi africani e arabi, oltre alla grande moschea di Parigi.

Secondo quanto trasmesso dalla Tv di Stato, Tebboune ha ascoltato spiegazioni relative all'edificio e ha visto un documentario sulle varie strutture e impianti della moschea di Algeri.

Il progetto è costato 1,5 miliardi di dollari

Il progetto, lanciato durante l'era del defunto presidente Abdelaziz Bouteflika, è costato 1,5 miliardi di dollari ed è stato affidato ad una azienda cinese.

Djamaa Al Djazair, ovvero la moschea di Algeri, si estende su una superficie di 200.000 metri quadrati e le autorità algerine sostengono che sia la terza moschea più grande al mondo dopo le due sacre moschee dell'Arabia Saudita (Mecca e Medina), mentre il suo minareto raggiunge un'altezza di circa 265 metri, la più alta al mondo.

La moschea dispone di tre livelli sotterranei per 180.000 metri quadrati, con un parcheggio per oltre 6.000 auto, e di due sale conferenze per 16.100 metri quadrati, una da 1.500 posti e l'altra da 300 sedute. La moschea ospita anche una biblioteca da 2.000 posti su una superficie di 21.800 metri quadrati.

SDA