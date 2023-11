Il primo ministro ungherese Viktor Orban (a destra nella foto) ha incontrato il presidente del Consiglio europeo Charles Michel (a sinistra) Keystone

Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha avuto un incontro nel proprio ufficio a Budapest con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, cui ha partecipato anche Janos Boka, il ministro degli Affari europei.

Lo ha annunciato il portavoce personale di Orban, Bertalan Havasi, aggiungendo che non è prevista alcuna conferenza stampa. L'ufficio di Orban si trova nell'ex convento dei carmelitani, nel Castello di Buda, edificio inavvicinabile perché circondato da transenne in modo permanente. «Le trattative si svolgono in vista del prossimo vertice Ue al fine di preparare per un successo del Consiglio europeo», ha sostenuto Havasi.

Tra i temi prioritari del vertice ci sono stati l'allargamento dell'Unione e gli aiuti supplementari da inviare all'Ucraina nell'ambito della revisione del bilancio, viene ricordato a Budapest. Orban, in una lettera inviata a Michel, su entrambi i punti aveva annunciato la contrarietà dell'Ungheria finché l'Ue non ridisegna, in una «discussione strategica», i propri piani riguardo alla guerra in Ucraina. Il premier ungherese, in una sua intervista settimanale alla radio pubblica, ultimamente ha espresso forti dubbi circa una sconfitta della Russia nella guerra e quindi sull'utilità degli aiuti inviati a Kiev.

SDA