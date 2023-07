L'oppositore russo Alexey Navalny (foto d'archivio) Keystone

Gli alleati dell'oppositore russo Alexey Navalny, in carcere in Russia, hanno annunciato per il 20 agosto una protesta internazionale contro il governo di Mosca intitolata «Putin è un assassino».

Lo riporta la testata online Meduza. Il 20 agosto di quest'anno è il terzo anniversario dell'avvelenamento del dissidente per il quale si è a lungo temuto per la vita e si sospettano i servizi segreti del Cremlino.

«Paura, violenza, omicidio: su questo Putin mantiene il potere da più di 20 anni», affermano i collaboratori di Navalny. «Le prime vittime – proseguono – sono stati coloro che gli hanno opposto resistenza in Russia, che hanno combattuto per il futuro libero del nostro Paese. Ora Putin ha scatenato una guerra terribile e insensata nel XXI secolo con un Paese vicino, dove muoiono centinaia e migliaia di persone ogni giorno. Putin è un assassino. Diciamolo il più forte possibile».

SDA