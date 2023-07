A New York l'ondata di calore farà salire le temperature fino a 40 gradi nei prossimi giorni, mentre a Washington si dovrebbe arrivare a 43 gradi (foto simbolica) Keystone

Allerta caldo negli Stati Uniti per oltre 170 milioni di americani. A New York l'ondata di calore farà salire le temperature fino a 40 gradi nei prossimi giorni, mentre a Washington si dovrebbe arrivare a 43 gradi.

Le società elettriche del nord est degli Stati Uniti hanno lanciato l'allerta prevedendo un balzo dei consumi energetici.

Intanto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden annuncia nuove misure per combattere il caldo estremo, come nuovi fondi per migliorare le previsioni meteo e la capacità di stoccaggio dell'acqua negli Stati più colpiti dalla siccità. Inoltre anche un sistema di allerta del Dipartimento del Lavoro per ricordare alla aziende i diritti dei lavoratori di essere tutelati nelle giornate con temperature elevate.

SDA