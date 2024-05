Molte località sono isolate. Keystone

Il governo federale del Brasile «sarà al 100% a disposizione dello Stato di Rio Grande do Sul» colpito negli ultimi due giorni da un'ondata di maltempo senza precedenti.

Lo ha detto il presidente del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva nel corso di un incontro istituzionale a Porto Alegre, dove è volato accompagnato da una folta delegazione governativa per seguire da vicino le operazioni di emergenza.

«Tutto ciò che è alla portata del governo sarà fatto. Non mancherà il denaro per l'assistenza sanitaria, il ripristino dei trasporti e l'invio di alimenti alla popolazione», ha detto Lula, evidenziando che la conta dei danni e la ricerca delle risorse per la ricostruzione saranno fatte in seguito perché «ora la priorità è salvare le persone».

Intanto – secondo il portale G1 – il bilancio delle vittime è salito a 24. Molte località dei 147 municipi colpiti sono isolate a causa di frane e allagamenti che hanno distrutto strade e ponti. Una parte dello Stato è senza elettricità e almeno 14'500 persone hanno dovuto abbandonare le proprie case.

Resta l'allerta meteo per le prossime 36 ore in cui i meteorologi prevedono «micro-esplosioni atmosferiche» con venti oltre i 100 chilometri all'ora e piogge intense.

