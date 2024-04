La penisola araba - nella foto Dubai - è stata colpita da una tempesta che ha causato gravi inondazioni. Keystone

Piogge torrenziali hanno causato vaste inondazioni negli Emirati Arabi Uniti e in altri paesi del Golfo.

SDA

L'aeroporto internazionale di Dubai, hub aereo più trafficato del mondo per passeggeri internazionali, in un post su X consiglia di «non raggiungere lo scalo se non assolutamente necessario: i voli subiscono ritardo o deviazioni».

Immagini postate sulla rete sociale mostrano fiumi di acqua sulle piste dell'aeroporto.

Lo scalo ieri aveva dovuto deviare decine di voli per la tempesta. «Stiamo lavorando 24 ore su 24 per rispondere all'emergenza», afferma l'aeroporto.

