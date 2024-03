Gli Houthi hanno rivendicato l'attacco contro una nave americana, avvenuto oggi nel Golfo di Aden, che ha costato la vita a due marinai. (Foto simbolica) Keystone

Almeno «due marinai innocenti morti». È il bilancio diffuso su X dall'ambasciata britannica in Yemen, dopo l'attacco a una nave commerciale nel Golfo di Aden rivendicato dagli Houthi.

«Questa è stata la triste, ma inevitabile conseguenza degli Houthi che hanno sconsideratamente sparato missili contro la navigazione internazionale. Devono fermarsi. Le nostre più sentite condoglianze alle famiglie dei morti e dei feriti», ha scritto l'ambasciata.

Nel frattempo il gruppo yemenita Houthi ha rivendicato l'attacco contro la nave battezzata «True Confidence». Secondo quanto riferito dal portavoce militare del gruppo, Yahya Saree, «la nave americana è stata colpita «con diversi missili navali».

«L'attacco è stato preciso e ha provocato un incendio – ha aggiunto sul proprio account X – l'operazione è stata lanciata dopo che l'equipaggio della nave ha respinto i messaggi di avvertimento delle forze navali yemenite».

Gli equipaggi delle navi prese di mira devono partire rapidamente dopo il primo avvertimento, affermano gli Houthi. «Le Forze Armate yemenite persistono nel sostenere i loro doveri religiosi, morali e umanitari nel sostenere il popolo palestinese oppresso, e le loro operazioni nel Mar Rosso e nel Mar Arabo non si fermeranno finché non cesserà l'aggressione e non sarà revocato l'assedio del popolo palestinese nella Striscia di Gaza».

SDA