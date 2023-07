Immagine d'illustrazione. KEYSTONE/DPA-Zentralbild

«Questa è la più grande campagna per un prigioniero di coscienza del XXI secolo. E' come aver lanciato un piccolo sasso in un lago e abbiamo visto i circoli concentrici allargarsi sempre di più da Bologna e dall'Italia».

«Oggi raccogliamo i risultati di questa grande mobilitazione e vorrei che le energie raccolte in questi tre anni e mezzo siano dedicate ad altre cause molto importanti».

Lo ha detto Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, alla festa in piazza Maggiore per Patrick Zaki, che oggi riceve la cittadinanza onoraria di Bologna.

SDA