Il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha confermato una visita del presidente russo Vladimir Putin in Turchia in programma durante il mese di febbraio.

Uno dei temi al centro della discussione tra Putin e il capo di Stato turco Recep Tayyip Erdogan sarà il rilancio dell'accordo tra Onu, Mosca, Kiev e Ankara, trovato nel 2022, che aveva permesso l'esportazione di grano dall'Ucraina tramite un corridoio sicuro nel Mar Nero, patto conclusosi nel luglio del 2023 dopo l'uscita della Russia. «Il corridoio del grano è sempre nell'agenda di Ankara», ha affermato Fidan durante un'intervista televisiva, riporta Anadolu, senza specificare la data della visita, che secondo media russi dovrebbe essere in programma per il 12 febbraio.

Anche la situazione nel nord della Siria sarà al centro della discussione tra Erdogan e Putin, ha aggiunto il ministro degli Esteri turco. «Esiste un meccanismo di risoluzione dei conflitti tra le nostre forze armate e le forze armate russe in Siria. Tuttavia, questo meccanismo potrebbe non funzionare sempre come vorremmo, soprattutto quando prevediamo di condurre un'operazione in Siria», ha detto Fidan, sottolineando che la priorità della Turchia è rimuovere dal nord della Siria le forze curde, ritenute da Ankara terroriste, e augurandosi che la Russia prenda in considerazione questa posizione.

