Gli elettori del Michigan sono chiamati oggi alle urne per le primarie USA. Lo Stato è considerato cruciale per entrambi i fronti. Keystone

Seggi aperti in Michigan dove, fino alle 20 ora locale (le 2 di mattina in Svizzera) si vota per le primarie del partito democratico e di quello repubblicano.

In Michigan, uno degli stati in bilico decisivi per la Casa Bianca, per Joe Biden sarà un test sul voto della comunità araba, che minaccia di boicottarlo per non aver fermato il «genocidio» di Israele a Gaza. Per Donald Trump invece sarà un test della sua presa sulla working class del Midwest, in una sfida già stravinta in partenza contro Nikki Haley (oltre il 50% di distanza secondo i sondaggi).

Nelle presidenziali del 2020 Biden ha sconfitto Trump in questo Stato per 154'000 voti, uno scarto del 2,4%, grazie soprattutto al voto del 70% degli elettori di origini arabe. Ma con la guerra a Gaza che incombe, quest'anno il presidente rischia di ricevere una batosta, sia alle primarie che alle presidenziali.

Determinante per il commander-in-chief potrebbe essere il sostegno del potente sindacato dell'auto, Uaw, con i voti delle tute blu che potrebbero compensare quelli degli arabo-americani e dei giovani, anch'essi delusi dalle politiche di Biden in Medio Oriente.

Quanto a Trump, negli ultimi giorni ha cercato di conquistare le simpatie degli operai del settore auto attaccando la svolta elettrica dell'amministrazione dipinta dal tycoon come una minaccia all'occupazione.

SDA