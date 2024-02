Quello denominato "grieta" (spaccatura) è il fenomeno che praticamente divide in due solidi blocchi l'opinione pubblica in Argentina. (Foto d'archivio) Keystone

Il governo del presidente Javier Milei sembra apparentemente soffrire in Argentina, come accaduto a quelli dei suoi predecessori (Cristina Fernández, Mauricio Macri e Alberto Fernández).

Questo per lo storico fenomeno denominato «grieta» (spaccatura) che praticamente divide in due solidi blocchi l'opinione pubblica nel Paese. Questo è quanto emerge da un sondaggio nazionale realizzato il 19 e 20 febbraio, su un campione di 2908 persone su tutto il territorio nazionale, dall'istituto Opina Argentina, che presenta un margine di errore di +/- 1,82%, ed è stato pubblicato oggi dal quotidiano Clarín di Buenos Aires.

Alla domanda principale «Come valuta il governo del presidente Javier Milei?», la risposta è stata positiva per il 48% degli intervistati, e negativa per il 49% di essi, con un 3% di indecisi.

La spaccatura si è ripetuta per tutte le domande poste al campione, come la politica economica (positiva per il 47% e negativa per il 51%), la politica di sicurezza (ok per il 47% e negativa per il 48%), quella estera (46% sì e 48% no) e quella sulla povertà (44% positiva e 50% negativa).

In questo ambito, il «protocollo anti-picchetti» (le procedure di sicurezza per evitare che proteste e manifestazioni blocchino le vie di comunicazione) è l'iniziativa presidenziale con il miglior apprezzamento pubblico (51% di consensi) mentre, curiosamente, una netta maggioranza degli intervistati si oppone (51% contrari e 38% favorevoli) a un'eventuale dollarizzazione dell'economia, idea che è il fiore all'occhiello della politica economica di Milei.

