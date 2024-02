La decisione se Julian Assange verrà estradato o meno sarà resa nota in altra data. Keystone

È terminata all'Alta Corte di Londra la seconda e conclusiva udienza sull'appello finale della difesa di Julian Assange contro la sua contestatissima procedura di estradizione dal Regno Unito negli Usa, senza la pronuncia di un verdetto da parte del tribunale.

Sarà questione di alcuni giorni secondo le attese, ma i giudici non hanno dato indicazioni precise in merito, riservandosi il tempo necessario per riflettere sulle argomentazioni contrapposte delle parti.

La giudice Victoria Sharp ha chiuso l'udienza odierna spiegando che «ci riserviamo la nostra decisione» e contatteremo le parti se avremo bisogno di ulteriori informazioni.

Udienza segnata da un fitto botta e risposta tra i legali del giornalista e attivista australiano e cofondatore di WikiLeaks, Edward Fitzgerald e Mark Summers, e quella incaricata di rappresentare le autorità americane, Clair Dobbin.

In particolare sull'accusa rivolta agli Stati Uniti da parte della difesa di voler processare il giornalista per una questione meramente politica.

Un presunto complotto negli Stati Uniti?

Dobbin ha respinto quanto affermato dagli avvocati di Assange sostenendo che l'azione legale americana si basa «sullo stato di diritto e sulle prove», riguardanti fra l'altro l'attività del giornalista nel reclutare altri hacker e spingere gli informatori a rivelare dati riservati.

In risposta, Fitzgerald e Summers, oltre ad opporsi alle argomentazioni avanzate dalla parte statunitense, hanno fatto riferimento al presunto complotto da parte Usa per uccidere o rapire il fondatore di WikiLeaks emerso sui media negli anni scorsi.

Come già ieri, anche oggi, mercoledì, Assange non era presente in aula. Alla vigilia la moglie Stella e gli avvocati difensori avevano informato i due giudici d'appello che il 52enne «non sta bene» a causa delle conseguenze di 5 anni di detenzione dura nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh.

SDA