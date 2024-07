Esplosione nel nord della capitale russa. Keystone

Le autorità russe hanno riferito che un ordigno esplosivo installato all'interno di un'auto parcheggiata nel nord di Mosca è esploso provocando due feriti.

SDA

«È stato accertato che il 24 luglio, in uno dei parcheggi nel nord della capitale, un oggetto non identificato installato in un'auto è esploso, provocando il ferimento di due persone», ha riferito su Telegram la rappresentante del Ministero degli Interni russo Irina Volk, citata da Ria Novosti.

Volk ha chiarito che i feriti sono stati portati in una struttura medica mentre la polizia sta indagando per stabilire tutte le circostanze della vicenda e arrestare le persone coinvolte.

SDA