Il presidente israeliano Isaac Herzog (al centro) ha ricevuto questa mattina a Gerusalemme la ministra degli esteri tedesca Annalena Baerbock e quello britannico David Cameron. Keystone

Il presidente israeliano Isaac Herzog ha ricevuto questa mattina i ministri degli esteri di Germania, Annalena Baerbock, e della Gran Bretagna, David Cameron. Herzog li ha ringraziati «per l'appoggio dato al paese di fronte al riprovevole attacco dell'Iran».

SDA

«Apprezzo – ha detto il presidente – la nostra calorosa discussione questa mattina a Gerusalemme. Il mondo intero deve lavorare con decisione e coraggio contro la minaccia rappresentata dal regime iraniano che sta cercando di minare la stabilità dell'intera regione».

«Israele – ha aggiunto – è inequivocabile nel suo impegno a difendere il suo popolo. L'immediato ritorno a casa di tutti gli ostaggi tenuti prigionieri da Hamas a Gaza rimane per noi, e per la comunità internazionale, una priorità assoluta, mentre continuiamo a promuovere e potenziare drasticamente gli aiuti umanitari alla popolazione civile».

Incontrando i suoi omologhi tedesco e britannico, il ministro degli esteri Israel Katz ha detto che «ora abbiamo l'opportunità di cambiare la regione e chiamare le Guardie della Rivoluzione con il loro vero nome di organizzazione terroristica e imporre sanzioni sul progetto missilistico iraniano».

Da parte sua Cameron, nel corso della sua visita, ha dichiarato che non ci deve essere un'escalation da parte di Israele contro l'Iran. Il ministro degli esteri britannico ha affermato di sperare che la promessa risposta israeliana non aggravi la situazione in Medio Oriente sottolineando come in questo momento sia «meglio essere intelligenti piuttosto che duri».

«La vera necessità è tornare a concentrarsi su Hamas, sugli ostaggi, sull'arrivo degli aiuti, su una pausa nel conflitto a Gaza», ha aggiunto il responsabile del Foreign Office. Anche Cameron ha chiesto che il G7 imponga «sanzioni coordinate» contro l'Iran.

SDA