Joe Biden ha ribadito a Benjamin Netanyahu l'importanza di un cessate il fuoco. (Immagine d'archivio). Keystone

Joe Biden ha messo in evidenza nel corso di un colloquio con il premier israeliano Benyamin Netanyahu «l'urgenza» di chiudere l'accordo per un cessate il fuoco a Gaza e per il rilascio degli ostaggi. Lo comunica la Casa Bianca.

SDA

Biden e Netanyahu hanno parlato degli sforzi americani in corso a sostegno delle difese di Israele contro le minacce poste dell'Iran e da gruppi come gli Hezbollah e gli Houthi, afferma la Casa Bianca.

«Il presidente ha messo in evidenza l'urgenza di concludere l'accordo per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi», aggiunge la Casa Bianca, mettendo in evidenza come i due leader hanno parlato anche delle prossime trattative al Cairo per rimuovere ogni restante ostacolo.

SDA